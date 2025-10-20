وزير الداخلية الإسباني: الجزائر شريك أساسي لمحاربة الاتجار بالبشر

أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن الجزائر شريك أساسي لإسبانيا، وهي بلد صديق ونشيد بتعاوننا هذا على المستوى الدولي.

وأشاد وزير الداخلية الإسباني، بالعلاقات الدبلوماسية المتينة بين البلدين خلال لقاء ثنائي جمعه والوفد المرافق له بوزير الداخلية والنقل السعيد سعيود اليوم. مضيفا أن الجزائر شريك أساسي لإسبانيا ونواجه تحديات مشتركة واليوم لا بد من إيجاد سبل تطوير الجهود لمواجهة هذه التحديات.

وقال الوزير الإسباني، “جئت برفقة وفد رفيع المستوى لبحث سبل التعاون الامني ومحاربة الإرهاب والجرائم المنظمة. خاصة وأن إسبانيا تعرف ضغطا كبيرا جراء الهجرة غير الشرعية. مؤكدا أن محاربة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات التهريب من شأنه حماية فئات المجتمع.

وأشاد وزير الداخلية الإسباني بالعمل الأمني الذي تقوم به السلطات الجزائرية لمحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر. مؤكدا أن الجزائر بلد صديق ونُشيد بتعاوننا هذا على المستوى الدولي.