وزير الداخلية الإسباني: الجزائر شريك رئيسي لنا في مجال التعاون الأمني والهجرة
وصف وزير الداخلية الإسباني، غراندي مارلاسكا، الجزائر بـ”الشريك الرئيسي” لإسبانيا في مجال التعاون الأمني والهجرة.
وفي تصريح له بعد لقائه مع وزير الداخلية، إبراهيم مراد، قال غراندي مارلاسكا: “نتشارك العديد من المصالح والتحديات المشتركة التي تتطلب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، استجابات جماعية تقدم حلولا فعالة”.
وأضاف الوزير الإسباني: “ناقشنا مع وزير الداخلية الجزائري التحضيرات لعقد اللجنة المشتركة القادمة ضمن اتفاقية الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2009”.
وتابع: “إسبانيا تشيد بالجهود التي تبذلها الجزائر لمكافحة شبكات تهريب البشر داخل أراضيها، والتي ساهمت في تفكيك “عدد كبير” من المنظمات الإجرامية”.
وختم غراندي مارلاسكا تصريحاته قائلاً: “نشكر الجزائر على “الدعم والفعالية” التي أظهرتها الأجهزة الأمنية الجزائرية ودورها “الحاسم” في تحرير المواطن الإسباني الذي اختطف بجنوب الجزائر في 14 جانفي الماضي”.