وزير الداخلية الإسباني في زيارة إلى جامع الجزائر

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر، وعلى هامش أشغال اللقاء الثنائي الجزائري-الإسباني الذي جمع وزيري داخلية البلدين. رافق وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، في زيارة إلى جامع الجزائر.

وقد كان في استقبال الوفد وزير الدولة وعميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، الذي رحّب بالوفد الزائر. مشيدًا بأهمية هذه الزيارة التي تعكس عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

وخلال الاستقبال، قدّم عميد جامع الجزائر عرضًا شاملًا حول هذا الصرح الديني والعلمي. وأبرز رسالته الحضارية والعلمية، ودوره كمركز إشعاع فكري وروحي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويكرّس قيم الحوار والتسامح والتعايش.

واختُتمت الزيارة بتوقيع وزير الداخلية الإسباني على السجل الذهبي لجامع الجزائر. تعبيرًا عن تقديره وإعجابه بهذا المعلم الذي يُعد من أبرز رموز الجزائر الدينية والحضارية.