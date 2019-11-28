وزير الداخلية الإسباني: مايحدث في الجزائر شأن داخلي.. وندعم انتخابات 12 ديسمبر

أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند كارلاسكا عن دعم بلاد الكامل للإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الجزائر شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا بان الوضع في الجزائر يعتبر مسألة داخلية.

وأكد المسؤول الحكومي الإسباني في تصريح صحفي له على هامش لقاءه مع وزير الداخلية صلاح الدين دحمون اليوم، أن اسبانيا اعتبرت دئما أن الوضع في الجزائر شان داخلي

وفي رده على سؤال صحفي تمحور حول جلسة مناقشة الأوضاع في الجزائر من قبل البرلمان الأوروبي اليوم، قال ذات المسؤول الإسباني أن دوره بلاده في الإتحاد الاوربي هو عبارة عن وسيط.

وفي سياق متصل قال وزير الداخلية الإسباني أنه تناقش مع نظيره الجزائري العلاقات بين البلدين و تباحثا سبل تطويرها في المستقبل القريب.

كما أشار ذات المتحدث أن أهم المواضيع التي ناقشها الجانبان كان التنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب خاصة وأن البلدين قد عانيا من هذه الظاهرة.

من جهته قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم صلاح الدين دحمون أنه اتفق مع نظيره الإسباني حو إمكانية امضاء عدة اتفاقيات حول مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية