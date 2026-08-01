وزير الداخلية الإسباني: ما شهدته سبتة كان هجوما لا يمكن قبوله على سيادة بلادنا

قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إن ما شهدته سبتة كان هجوما لا يمكن قبوله على سيادة بلاده.

وأوضح الوزير الإسباني، أن من دخلوا إلى سبتة بطريقة غير شرعية لن يحصلوا أبدا على تسوية قانونية.

هذا وأعلنت السلطات الإسبانية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجرة الجماعية من المغرب إلى مدينة سبتة، إلى 67 قتيلا على الأقل.

وأكد وزيرا الداخلية والصحة الإسبانيان وفاة 67 شخصاً على الأقل في موجة تدفق المهاجرين الأخيرة إلى جيب سبتة.

وبدوره، توجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى سبتة لمتابعة تطورات الأزمة، واصفاً ما حدث بأنه “هجوم وانتهاك”.