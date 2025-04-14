وزير الداخلية: الإعتماد على أحدث التكنولوجيات لمواجهة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الإثنين، أن المصالح الأمنية تعمل على عصرنة مصالحها واعتماد أحدث التكنولوجيات لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، توازيا مع الترسانة القانونية التي وجدت لتحقيق نتائج نوعية في مواجهة هذه الجرائم.

وقال وزير الداخلية خلال الملتقى العلمي حول “أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”. الذي انطلقت فعالياته اليوم بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة. بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أن المشاركة الواسعة في هذا الحدث الهام تنم عن الإدراك الكبير بخطورة ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

كما أشار الوزير أن التطور الذي تعرفه هذه الظواهر الخطيرة يستدعي استجابة منسقة ومتكاملة بين الدول لمواجهتها والحد منها.

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