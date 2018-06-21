وزير الداخلية الإيطالي:”الحرڤة تفرغ إفريقيا من طبقتها الوسطى”

ذكر ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، أنّ المهاجرين غير الشرعيين الذين تستقبلهم بلاده “ليسوا من فقراء إفريقيا بل من طبقتها الوسطى”.

وقال سالفيني، في تصريح بثته وكالة “اكي” الإيطالية اليوم الخميس “في كثير من الأحيان يصل إلى إيطاليا أناس كانت لديهم وظائف عمل في بلدانهم،

ويعتقدون أنّ إيطاليا ستتسع للجميع وبهذا نحن نفرغ إفريقيا من طبقتها الوسطى.

ونلحق بذلك ضررا مضاعفا بإيطاليا وإفريقيا “.

ودعا وزير الداخلية الإيطالي الى “إعادة النظر في منح اللجوء للحماية الإنسانية..” قائلا “الوضع صعب للغاية ولا أحد يستمع إلينا في أوروبا”.

وأعرب عن اعتقاده بأن اللاجئين الحقيقيين يمثلون سبعة في المائة فقط من المهاجرين.

مضيفا بأنّه، “يجب العمل على مراجعة مفهوم الحماية الإنسانية كما نحتاج إلى معايير موضوعية” .