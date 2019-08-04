وزير الداخلية الإيطالي “عدُوّ المُسلمين” يسخر من بن ناصر!

قام وزير الداخلية الإيطالي “ماتيو سالفيني” والمعروف بعُنصريته، بالسخرية من الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، بعد إنتقاله بصفة رسمية لـ”الميلان”.

وكشفت “إيلجيورنالي” الإيطالية عن حديث جمع بين “سالفيني” والمُدرب الأسطوري للشياطين الحمر “أريغو ساكي”، عندما إلتقيا صُدفة في شاطىء البحر.

وأوضح ذات المصدر بأن السياسي الذي يُصنفه الكثيرون في بلاد البيتز بـ”العنصري”، قام بنفث سمومه على نجم المنتخب الوطني الصاعد.

وقال ممثل اليمين الإيطالي لـ”ساكي” :”سابقا كان الميلان سيدا لأوروبا بتشكيلة رائعة، والآن نحن ننتظر التألق من “لياو” وبن ناصر”.

وإتفقت وسائل الإعلام المحلية على أن نبرة حديث “سالفيني”، كان فيها الكثير من الإنتقاص تجاه أفضل لاعب في الكان 2019.

ويمتلك “سالفيني” كُرها خاصا للمُسلمين، وهو الذي صرّح علنا بأنه سيمنعهم من بناء المساجد في بلده من هنا فصاعدا.

يُشار بأن المعارض لتواجد المُهاجرين في إيطاليا، يُعتبر من أكبر مُشجعي “الروسونيري” خاصة وأنه من أبناء ميلانو.