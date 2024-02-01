وزير الداخلية الإيطالي يشيد بمستوى علاقات الصداقة بين الجزائر وبلاده 

أشاد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي،اليوم الخميس، بمستوى علاقات الصداقة التي تجمع بين الجزائر وبلاده والقائمة على رؤية مشتركة بين الجانبين.

وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أوضح وزير الداخلية الإيطالي أن هذا اللقاء شكل فرصة للاستماع إلى آراء وتحاليل رئيس الجمهورية، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب ذات المتحدث، عن ارتياحه لمستوى علاقات الصداقة الجزائرية-الإيطالية التي تمتد حسب قوله على مدى عشرات السنين وتقوم على رؤية مشتركة.

وأوضح وزير الداخلية الإيطالي، في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز هذه الصداقة بشكل أكثر فأكثر مستقبلا.

وشكر الوزير الإيطالي بالمناسبة رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال الذي خصه به، مبرزا أن اللقاء كان فرصة لأطلاعه على العمل الذي تم اليوم مع نظيره وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد.

والذي اختتم بالتوقيع على اتفاق بين البلدين في المجال الأمني.