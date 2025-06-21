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وزير الداخلية: الالتزام بمجانية دخول الشواطئ وتدابير ردعية للمخالفين

بقلم عايدة.ع
وزير الداخلية: الالتزام بمجانية دخول الشواطئ وتدابير ردعية للمخالفين
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أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أنه يحرص على تعزيز العمل الرقابي الميداني والمتابعة اليومية من طرف كل المتدخلين لضمان الالتزام بمبدأ مجانية الدخول للشواطئ، مع اتخاذ تدابير ردعية في حق المخالفين.

وقال وزير الداخلية، اليوم السبت، خلال اشرافه على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف 2025. إنه يحرص على تعزيز العمل الرقابي الميداني والمتابعة اليومية من طرف كل المتدخلين. لضمان الالتزام بمبدأ مجانية الدخول للشواطئ والقضاء على أي مظاهر استغلال غير شرعي لها أو أي محاولة للمساس براحة وطمأنينة المصطافين.

كما أبرز مراد أنه لن يتوانى في اتخاذ التدابير الردعية اللازمة المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين.

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