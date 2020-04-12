وزير الداخلية التركي يقدم إستقالته وأردوغان يرفضها

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو إستقالته اليوم من حكومة اردوغان بسببب عدم تمكنه من تنفيد إجراءات الحد من كورونا.

بينما رفض الرئيس التركي أردوغان إستقالة الوزير سليمان سويلو خاصة في هذا الظرف الحرج الذي تعيشه تركيا بتفشي وباء كورونا.

وقال الوزير في بيان له “تطبيق قرار حظر التجول الذي جاء خلال مرحلة حساسة ودقيقة وتحديدا لمنع انتشار الوباء كورونا أتحمل مسؤوليته بكافة أبعاده، والمشاهد التي ظهرت وإن كانت في ساعات محدودة بالبداية، لم

وتحمل الوزير سليمان سويلو مسؤوليته في تداعيات تطبيق قرار حظر التجول الذي جاء خلال مرحلة حساسة.

وقال الوزير “أطلب الصفح من شعبنا العزيز الذي لم أفكر أبدا بإلحاق الأذى به، ومن السيد رئيس الجمهورية الذي سأبقى وفيا له حتى آخر عمري”.

واردف سويلو “أتنحى عن منصبي كوزير داخلية والذي تقلدته بشرف، استودع الله جميع أصدقائي وزملائي في العمل، اللهم احفظ شعبنا”.