وزير الداخلية: الدولة ستتكفل بأضرار الحرائق وأولويتنا حماية المواطنين

طمأن وزير الداخلية، كمال بلجود، المواطنين، بأن الدولة ستتكفل بكل الخسائر التي خلفتها حرائق ولاية تيزي وزو، وستعوض المتضريين.

وأكد الوزير، خلال حلوله في الولاية، للوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق، إن الأولوية كانت حماية أرواح المواطنين.

كما ترحم الوزير، على ضحايا الحرائق، ونقل تعازي رئيس الجمهورية والوزير الأول لعائلاتهم.

وأشار بلجود، إلى إن رئيس الجمهورية، يتابع منذ أمس الوضع في الولاية، بعد الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق منها.

مضيفا إنه اتصل مع والي الولاية، أمس الإثنين، وأسدى له تعليمات صارمة، للحفاظ على سلامة المواطنين وإخراجهم من المناطق المتضررة في حالة الضرورة.

وحول الخسائر، كشف الوزير إنه سيتم إرسال يوم السبت القادم، حوالي 140 مهندسا لمناطق الحرائق، والذين سيقومون بتقييم الخسائر ليتم تعويض المتضررين، تحت إشراف والي الولاية.

وتنقل اليوم الثلاثاء وفد وزاري يتكون من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ووزير الفلاحة عبد الحميد حمداني ووزيرة التضامن. للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق التي اندلعت أمس بولاية تيزي وزو.

وتنقل الوفد بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق. وكذا تقديم واجب العزاء لعائلات الضحايا البالغ عددهم 6 بفعل الحرائق.