وزير الداخلية: الدولة ستتكفل بجميع متضرري الفيضانات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أمس الأحد ببشار أن الدولة ستتكفل بجميع انشغالات سكان المنطقة بعد الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة والفيضانات.

خلال جلسة عمل خُصصت للوضع في ولاية بشار عقب هذه التقلبات الجوية التي مست 11 منطقة تابعة للولاية. أكد الوزير أن الدولة لن تدخر أي جهد للتكفل بسكان المنطقة الذين تضررت منازلهم جراء الفيضانات. كما ستتكفل الدولة أيضا بالأضرار المادية التي سببتها الأمطار الغزيرة المسجلة يومي السبت والأحد الماضيين”.

وأضاف وزير الداخلية، أن زيارته للولاية رفقة وزيرة التضامن ووزير الأشغال العمومية والمدير العام للحماية المدنية. تأتي بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الأمطار. و الوقوف على الإجراءات المتخذة للحفاظ على أمن المواطنين و ممتلكاتهم.

من جهته، التزم وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ خلال جلسة العمل هذه التي جرت بحضور السلطات المدنية و العسكرية لذات الولاية. بالتكفل الفوري بالأشغال الضرورية من أجل فتح الطرق الوطنية على غرار الطريق الوطني رقم 6. الرابط بين بشار و “شمال-غرب” الوطن و كذا الطريق الوطني رقم 50 الذي يربط بشار بتندوف من طرف المؤسسات العمومية. التي تعمل حاليا على إنجاز خط السكة الحديدية بشار-تندوف بهدف السماح بالعودة السريعة لحركة المرور على هذين الطريقين الوطنيين المهمين.

وبخصوص الأضرار التي لحقت بالسكة الحديدية “بشار-وهران” جراء هذه الفيضانات، تعهد الوزير بإشراك المؤسسات و الشركات الوطنية المتخصصة لجعل هذه السكة الحديدية عملية، لا سيما بالنسبة للقطارات الخاصة بنقل السلع و الوقود.

من جهتها، أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو، أن قطاعها سيشرع اعتبارا من هذا الإثنين في التكفل بالعائلات المتضررة.