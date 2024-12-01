وزير الداخلية: الرئيس تبون يُلح على التكفل التام بالمواطن والاهتمام به

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن ولاية سيدي بلعباس معول عليها في الاقتصاد الوطني خاصة في المجال الفلاحي.

وأضاف وزير الداخلية خلال زيارته اليوم إلى ولاية سيدي بلعباس، لتنصيب الوالي الجديد، أن اختيار الرئيس تبون كان في محله ووالي بلعباس قدم قيمة كبيرة في ظرف سنتين. مشيرا إلى ضرورة تقديم المساعدة لولاية سيدي بلعباس، خاصة وأن رئيس الجمهورية يلح على التكفل التام بالمواطن و الاهتمام به.

وكشف الوزير عن مشروع واعد للمياه من محطة تحلية البحر بسيدي بلعباس. بالإضافة إلى وحدات الإنتاج في الالكترونيك و البناء و المجاور لولايات الغرب و موقع سيدي بلعباس دورها محوري. كما أن ولاية سيدي بلعباس لها دور رائد في المجال الفلاحي ولها الامكانيات في انتاج الخضروات و الزراعة.

كما هنأ مراد جامعة سيدي بلعباس على تصنيفها في المرتبة الأولى على المستوى المغاربي. مضيفا أن الجامعة الجزائرية تخرج مؤسسات و قدرات إبداعية كبيرة و دورها الرائد.