وزير الداخلية: الرئيس يحرص على المتابعة الدقيقة للشأن المحلي وأداء المسؤولين

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب كمال الدين كربوش واليا لولاية قسنطينة. وذلك تنفيذا للمرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأكد الوزير، أن تعيين الوالي الجديد يجسد حرص رئيس الجمهورية على المتابعة الدقيقة للشأن المحلي. والتقييم المستمر لأداء المسؤولين المحليين، وترسيخ النجاعة في التسيير العمومي، بما يجعل خدمة المواطن في صميم أولويات السلطات العمومية.

كما أبرز الوزير المكانة التاريخية والاستراتيجية التي تحتلها ولاية قسنطينة، وما تحظى به من اهتمام خاص في إطار الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية. مذكرا بالمشاريع الكبرى التي أطلقت بالولاية، والتي تمثل رافعة حقيقية لتعزيز التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

ودعا وزير الداخلية الوالي الجديد إلى العمل الميداني الدؤوب، والسهر على التنفيذ الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية. وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وإزالة العراقيل، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، بما يضمن تحسين الخدمة العمومية والاستجابة الفعلية لانشغالات المواطنين.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور