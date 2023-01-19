وزير الداخلية: الرئيس يحرص على تكريس الحكامة المحلية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حرصه لتكريس الحكامة المحلية المتوازنة التي تمكن البلدية من أداء دور فعال وحيوي في مسار التنمية المحلية.

وقال وزير الداخلية، في رسالة تهنئة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للبلدية المصادف لـ 18 جانفي من كل عام. إنّ الرئيس تبون “أقر فتح ورشة تعديل القانون الخاص بالبلدية وتكييفه مع الرهانات الحالية. سيما من خلال تكريس الحكامة المحلية المتوازنة والرشيدة. وكذا تمكين البلدية من أداء دور فعال وحيوي في مسار التنمية المحلية الشاملة، المنصفة، والمستدامة. سيما بإرساء ديناميكية إقتصادية محلية خلاّقة للثروة ومناصب الشغل”.

وأشار وزير الداخلية إلى أنّ فتح ورشة تعديل القانون الخاص بالبلدية يأتي في سياق برنامج الرئيس تبون. الرامي إلى تجديد الصرح المؤسساتي للدولة الجزائرية بما يتماشى ومبادئ الجزائر الجديدة وتطلعات أبنائها.

كما دعا مراد القائمين على سير الجماعة المحلية القاعدية إلى العمل سويا من أجل مواصلة مسيرة بناء البلدية لتحقيق مزيد من المكاسب. حاثا إياهم على مضاعفة الجهود والمضي قدما في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج التنموي الطموح. في عهد جديد قوامه العمل والابتكار والتنمية”.

كما شدّد وزير الداخلية على أهمية ديمومة سير المرافق الادارية والتقنية والهياكل التربوية للطور الابتدائي ونظافة المحيط. وأشغال الصيانة والتهيئة للفضاء العمومي الجواري الحضري والريفي.

وبعد أن أكد دعمه ومرافقته لهؤلاء المنتخبين، دعا مراد إلى ضرورة تكريس مبادئ العمل التشاركي مع مختلف فعاليات المجتمع المدني وإرساء آليات دائمة للحوار والتشاور. وتعزيز الاصغاء للمواطنين بجميع فئاتهم دون استثناء أو اقصاء والحرص على التكفل المتواصل بانشغالاتهم”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور