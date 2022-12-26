وزير الداخلية السعودي يكشف فحوى لقائه مع الرئيس تبون

نشر وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود تغريدة عبر حسابه الرسمي على التويتر لفحوى لقائه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكتب وزير الداخلية السعودي “نقلت لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله-”

كما تمنى دوام الإستقرار للجزائر وقال: “وتمنياتهم بدوام الاستقرار والنماء للجزائر الشقيقة، كما استعرضنا العلاقات الأخوية التاريخية والتعاون الأمني بين بلدينا.”

وإستقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم بقصر رئاسة الجمهورية وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد.