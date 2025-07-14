وزير الداخلية: السنة القادمة سنستغني عن استئجار طائرات لإطفاء الحرائق

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن السلطات ستستغني عن استئجار طائرات لإطفاء الحرائق السنة المقبلة.

وصرح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد للوتيرة التنموية بولاية تلمسان، أنه يوجد حاليا 12 طائرة لإطفاء الحرائق مستأجرة. بالإضافة إلى الطائرلات التي تحوز عليها البلاد، ومن المقرر الاستغناء عن استئجار طائرات لإطفاء الحرائق السنة المقبلة.

وأشار الوزير في سياق الحديث، أن الدفاع الوطني يوفر طائرتين ذات سعة كبيرة وطائرات ذات قذيفة تتوفر على سعة 3 آلاف لتر، بالإضافة إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الدرون الذي يتوفر بالعشرات.

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