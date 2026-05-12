وزير الداخلية الصومالي يزور جامع الجزائر

استقبل عميد جامع الجزائر، الشّيخ محمّد المأمون القاسمي الحسني، اليوم الثّلاثاء، وزير الداخلية والشؤون الفيدراليّة والمصالحة الصومالي، علي يوسف علي حوش. في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر.

واعتبر عميد جامع الجزائر زيارة الوزير الصومالي، تجسيدا لروح التضامن بين الدول الإسلامية.

كما أكد أن جامع الجزائر هو منبر للتواصل والتكامل العلمي والديني بين الدول الإسلامية، وجسر دائم للتعاون والحوار الحضاري.

وشدّد الشيخ القاسميّ على صيانة الأمن الفكريّ والثّقافيّ، وهو في بلداننا مترابط. وأيّ نجاح في دولة هو دعم مباشر لاستقرار باقي الدول.

وختم كلمته بالتطلّع إلى شراكات عملية، في مجالات التكوين الدينيّ، وتبادل الخبرات في بناء خطاب دينيّ رشيد، يحمي المرجعية الدينية من آفة الغلوّ والتطرّف.

ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية الصومالي عن سعادته بزيارة هذا الصّرح الحضاريّ الشّامخ. مشيداً بمتانة العلاقات التّاريخيّة والأخويّة التي تجمع البلدين الشّقيقين.

وقد قام الوزير الصومالي والوفد المرافق له بجولة استطلاعيّة قادته إلى مختلف مرافق الجامع، وتلقَى شروحات وافية عن الرسالة التي ثضطلع بها هيئاته ومؤسّساته.