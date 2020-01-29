وزير الداخلية: العاصمة ليست شارع العربي بن مهيدي فقط

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، إن عاصمة البلاد ليست شارع العربي بن مهيدي فقط.

وأوضح، بلجود، اليوم الأربعاء، أن العاصمة تتطلب الشروع على المدى القصير اتخاذ قرارات فورية.

ودعا بلجود، مصالح الولاية، إلى التنقل إلى بلديات الرحمانية والكاليتوس، أين سيكتشفون نقائص كبيرة.

وصرح وزير الداخلية “من غير المعقول بالعاصمة نسجل في البلديات غياب تام لروح المسؤولية.. وأنا أعرف العاصمة جيدا”.

وطالب الوزير، إلى توفير الحاجيات الضرورية كالكهرباء، الغاز، والماء، والأمن والسكينة خاصة بالأحياء الشعبية، والتجمعات السكنية الجديدة.

وتطرق بلجود، إلى نظافة المحيط، مشيرا إلى أن رغم توفير كل الإمكانيات البشرية لم تفض بالنتيجة المرجوة.