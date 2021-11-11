وزير الداخلية الفرنسي: أمرنا الشركات والمؤسسات بعدم توظيف “الحراقة”

يعتزم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، وضع حد للجوء إلى العمل السري. حيث كشف في تصريح لموقع أوروبا1، عزمه إرسال تعليمة للشركات والمؤسسات لعدم توظيف “الحراقة”.

وحسب المتحدث، فقد تم اتخاذ هذا القرار بالاتفاق مع وزارة العمل الفرنسية. والذي ينص على معاقبة الشركات التي تقوم بتوظيف المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف “في الواقع، إذا لم تعترف أي شركة باللجوء إلى العمال الذين هم في وضع غير نظامي فإنهم جميعًا يتنازلون عن المسؤولية”.

وبحسب آخر الأرقام، فإن جريمة توظيف أجانب بدون وثائق هي ثاني جريمة يتم تسجيلها في مجال العمل غير القانوني. حيث مثلت 11٪ من جميع المخالفات في عام 2016.

للتذكير، كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن رفض نصف تأشيرات المواطنين الجزائريين خلال 8 أشهر الأخيرة.

وبلغة الأرقام، كشف جيرالد دارمانين، خلال حلوله ضيفا على europe1 عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني البلدان المغاربية. وعدد المطرودين من الأراضي الفرنسية، للدفاع عن نتائج ولاية إيمانويل ماكرون البالغة خمس سنوات.

وقال إنه تم تخفيض عدد التأشيرات الصادرة لمواطني البلدان المغاربية وعدد الأجانب المطرودين بعد الزامهم بمغادرة الإقليم الفرنسي.

وأضاف جيرالد دارمانين “إذا أخذت مثال الجزائر، فقد تم قبول 23341 تأشيرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ورفض 10828. إذا اتخذت الجزائر منذ قرار سبتمبر– أكتوبر، فهذا يجعل 12609 تأشيرة مقبولة و 11867 تأشيرة. رفض، أو نصف ونصف “.

وأوضح الوزير الفرنسي أن التأشيرات المقبولة تخص الأشخاص الذين لهم صلة اقتصادية، وكبار رجال الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين. مشددًا على أن كل هذه الأرقام متشابهة تقريبًا بالنسبة للمغرب وأقل قليلاً بالنسبة لتونس.

كما أكد أن فرنسا نجحت خلال السنوات الخمس الأخيرة في طرد المهاجرين غير الشرعيين، والمتطرفين، والإسلاميين، والمنحرفين بمعدلات هائلة.

ولدعم تصريحاته، استحضر جيرالد دارمانين طلبًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، قدم العام الماضي. لوضع قائمة تضم 1100 مهاجر أجنبي تم طرد 899 منهم.