وزير الداخلية الفرنسي: المهاجرون مرحب بهم بشروط

حل جيرالد دارمانين ، وزير الداخلية الفرنسي، ضيفًا على قناة CNEWS. حيث عاد الوزير بشكل ملحوظ إلى موضوع الهجرة إلى فرنسا.

زقال وزير الداخلية الفرنسي “نرحب بأفراد الهجرة في فرنسا، شريطة أن “حترموا قوانين الجمهورية، ويربون أطفالهم وفقًا لقواعد الجمهورية، وتعلم لغتنا، وحب علمنا، واحترم قواعدنا “.

من ناحية أخرى ، أراد جيرالد دارمانين التذكير بأن الأفراد الذين لا يحترمون قوانين الجمهورية. هم أشخاص غير مرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية: “يجب أن نكون أكثر حزما ضدهم” ، أضاف وزير الداخلية الفرنسي

للتذكير، كشف الأربعاء الماضي، درمانين، النقاب عن الخطوط الرئيسية لمشروع قانون الهجرة. بما في ذلك على وجه الخصوص تصريح إقامة “العمل تحت الضغط”.

ومن بين الشروط فرض اختبار اللغة الفرنسية على المهاجرين. حيث قال “للاندماج ، عليك أن تتحدث الفرنسية. لهذا السبب نقترح أن يخضع جميع الأجانب الذين يرغبون في الاستقرار في بلدنا لامتحان اللغة. وكتب على تويتر “سيتعين عليهم تمريرها للحصول على تصريح إقامتهم”.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين ، الذي تمت دعوته عبر CNews. عن رغبته في فرض امتحان فرنسي على جميع الأجانب المتقدمين للحصول على تصريح إقامة في فرنسا. واصفًا هذا الإجراء بأنه “ثورة” في مجال إدارة الهجرة الى فرنسا.

ووفقا له، فإن جميع طلبات تصريح الإقامة تخضع لمستوى من اللغة الفرنسية، مصادق عليه بشهادة أو تدريب في فرنسا. مع استثناءات قليلة.

وقال في شبكة CNews: “ما أقترحه كمشروع قانون هو أن جميع الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة في فرنسا. يخضعون لامتحان اللغة الفرنسية”. إذا نجحوا ، سيبقون في فرنسا ، لأنهم يتحدثون لغتنا ويمكنهم الاندماج. وإذا لم ينجحوا ، يُسحب تصريح إقامتهم ويغادرون. هذه ثورة ضخمة “.