وزير الداخلية الفرنسي يدافع عن الإسلام

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن 60% من المسلمين في فرنسا ولدوا في فرنسا. وهي ديانة فرنسية كأي ديانة أخرى”.

وفي خطاب ألقاه في المنتدى الإسلامي الفرنسي (فوريف)، دعا وزير الداخلية الفرنسي إلى محاربة فكرة أن الإسلام “دين الأجانب وللأجانب”.

وقال: “60% من المسلمين في فرنسا ولدوا في فرنسا، وهي ديانة فرنسية كأي ديانة أخرى”.

وأكد جيرالد دارمانين، أنه لا يزال هناك جهد كبير يتعين بذله حتى يحصل المسلمون في فرنسا. على مديرين تنفيذيين دينيين مدربين بشكل أفضل. ويحصلون على أجور لائقة ويندمجون بالكامل في المجتمع الفرنسي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من ترحيل الإمام التونسي المحجوب المحجوبي. بسبب تعليقات اعتبرت مثيرة متطرفة ومثيرة للجدل ألقاها في بداية فيفري في المسجد.

ومنذ الأول من جانفي، لم تعد فرنسا تقبل أئمة جدد، مرسلين من دول أخرى.

وقال درمانين في هذا الشأن “هذا لا يعني أنه لن يكون هناك أئمة أجانب. قد يكون هناك أيضًا أئمة أجانب. بشرط أن يتم تعيينهم بشكل مباشر كموظفين في دار عبادة فرنسية. وبشرط أن يكونوا يتحدثون الفرنسية، حتى يندمجوا في المجتمع الفرنسي”.