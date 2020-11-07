وزير الداخلية الفرنسي يفتخر بأصوله الجزائرية وزيارة أولاد غالي بمستغانم في برنامجه

عبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين عن فخره كونه من أصول جزائرية، وكشف أنه سيقوم بزيارة مسقط رأس جده “أولاد غالي” بمدينة مستغانم.

وسيقوم وزير الداخلية الفرنسي بزيارة عمل إلى الجزائر اليوم السبت، كأول زيارة لوزير داخلية فرنسي من أصول جزائرية.

وكشف جيرار دارمانين لجريدة “لوباريزيان” الفرنسية، أن وراء الزيارة إلى الجزائر، شعور مميز وأمر مهم بالنسبة له لكون الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير داخلية فرنسي من أصول جزائرية.

و منذ تعيينه كوزير للداخلية في جويلية الماضي، لم يتوقف صاحب الـ38 سنة من التذكير في كل مرة بأصوله الجزائرية بشرف كبير.

وأثناء زيارته للجزائر، سيقوم رئيس بلدية تورنكونك الأسبق بزيارة خفيفة إلى مدينة جده موسى وكيد في اولاد غالي بمدينة مستغانم الساحلية حيث قال :”من ينسى جذوره لا يصل أبدا إلى مبتغاه و أهدافه”.

و خلال جولة في المنطقة المغاربية ، سيلتقي وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين نظيره الجزائري كمال بلجود اليوم السبت.