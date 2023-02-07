وزير الداخلية الفلسطيني يزور المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف

قام وزير الداخلية الفلسطيني بزيارة إلى المدرسة العليا للشرطة علي تونسي بشاطوناف بالجزائر العاصمة. حيث اطلع عن كثب على المحاور الرئيسية للمنظومة التكوينية المعتمدة من طرف الأمن الوطني. حسبما أورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وخلال هذه الزيارة استمع ضيف الجزائر لشروحات وافية حول المحاور الرئيسية للمنظومة التكوينية المعتمدة من قبل الأمن الوطني.

كما أضاف البيان أنه “بهدف تعزيز قدرات الشرطة الفلسطينية يزاول 42 شرطيا فلسطينيا تكوينا في مجال الشرطة القضائية”. و”الشرطة العلمية والتقنية على مستوى المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” والمدرسة التطبيقية بالصومعة (البليدة). مع “إجراء تربصات ميدانية على مستوى المصالح العملياتية للأمن الوطني”.

وطاف ضيف الجزائر والوفد المرافق له بأجنحة المتحف المركزي للشرطة، حيث اطلع على المحطات التاريخية التي مرت بها الشرطة الجزائرية. كما وقع على السجل الذهبي للأمن الوطني.