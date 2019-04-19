وزير الداخلية الليبي يتهم فرنسا بدعم حفتر والخارجية الفرنسية تكذّب

نفت فرنسا اتهامات حكومة الوفاق الوطني الليبية اتهامها بدعم الحملة العسكرية، التي يقودها خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وقالت الخارجية الفرنسية اليوم في تغريدة لها على تويتر، ردا على تصريحات وزير الداخلية الليبي، إن فرنسا تدعم حكومة الوفاق

وأضافت “إن موقف فرنسا واضح فهي تدعم حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج، وتقيم معها تعاونا أمنيا وثيقا

معبرة عن تفاجئها لتصريحات وزير الداخلية، التي قالت إنها لا تعلم إن كان هذا وجهة نظر الحكومة أم رأي الوزير.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، بأنها أعلنت معارضتها لحملة حفتر، وتدعو لاستئناف الحوار دون تأخير بغية استهلال عملية سياسية ذات مصداقية.

وأعلن وزير الداخلية الليبي حسب ما غردته الخارجية الفرنسية على حساتبها في تويتر اليوم، تجميد التهاون الأمني بين وزارته وفرنسا.

مرجعا ذلك إلى دعم فرنسا للحملة العسكرية التي يقودها حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.