وزير الداخلية: المخزن أراد القضاء على الجزائر بـ”الشوشنة” و”الهروين”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن الجزائر مستهدفة من طرف الجيران بهدف إخلاء البلاد. مشيرا إلى الجزائر ستتصدى لها ولكل هذه المخدرات وهذه الحرب.

كما أشار وزير الداخلية، إلى أن المخزن أراد أن يقضي على الجزائر بإغراقها بالمخدرات على غرار التشوشنة والهروين والكوكايين. غير أن عمليات الحجز من طرف الأسلاك الأمنية دليل على محاربة هذه السموم. وأضاف مراد، أن المخزن لا يريد أن يرى الجزائر آمنة ومستقرة.

وشرع وزير الداخلية، إبراهيم مراد مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، في زيارة تفقدية للمصالح اللوجستيكية. والعملياتية للأمن الوطني بالجزائر العاصمة.