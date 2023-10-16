وزير الداخلية المكلف لدولة ليبيا في ضيافة الأمن الوطني

قام اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، رفقة وزير الداخلية المكلف لدولة ليبيا لواء عماد مصطفى طرابلسي والوفد المرافق له، بزيارة إلى بعض مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني، المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” والمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية.

وحسب بيان الشرطة الجزائرية، فقد اطلع ضيف المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه الزيارة على مختلف أقسام هذه المصالح.

كما تلقى شروحات حول مختلف التجهيزات العصرية والأنظمة التكنولوجية الذكية للأمن الوطني، وأهم محاور المنظومة التكوينية الشرطية