وزير الداخلية الموريتاني: إرادة جزائرية وموريتانية لتعزيز العلاقات بين البلدين

أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك اليوم الإثنين، عن الإرادة الساعية بين الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ونظيره عبدالمجيد تبون لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية الموريتاني على هامش إنطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية عن سعي البلدين لإحداث قفزة في علاقات التعاون.

وأكد أن اجتماع اليوم يجسد إرادة الرئيس الموريتاني ورئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون لتطوير علاقات البلدين الشقيقين المرتبطة بالتاريخ وحسن الجوار.

وتابع: “إنني على يقين من أن نتائج هذا اللقاء يشكل أهمية لتحقيق قفزة في الاستتمارات في القطاعات التي تشكل أولوية.

فضلا عن تأمين الحدود ومحاربة الجريمة بكشل أشكالها و الهجرة غير الشرعية.”

كما يمثل هذا الإجتماع لبنة أخرى لصرح التعاون الثنائي تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بنواكشط. خلال الفانح أفريل الماضي.

و يأني هذا بعد انشاء ممر مركز حددوي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك الذي أصبح أول ممر بري حدودي رسمي يربط مورينانيا بالجزائر ما أعطى دفعة قوية لعلاقات التعاون والتبادل.

بالمقابل أوضح وزير الداخلية الموريتاتني أن الاجتماع يشكل فرصة لاستعراض المشاكل المطروحة لسكان المناطق الحدودية والعمل على ايجاد انجع الحلول لها.

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بلجود يستقبل نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك

كما استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، اليوم الأحد، نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

وذلك بمطار هواري بومدين الدولي، اين يجري هذا الأخير زيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وذلك من أجل المشاركة في أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية التي ستنعقد يومي 08 و09 نوفمبر 2021.