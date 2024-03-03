وزير الداخلية الموزمبيقي يشيد بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب

أشاد وزير الداخلية الموزمبيقي باسكوال روندا بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. مؤكدا أن بلاده تسعى للاستفادة منها.

وأوضح روندا، في كلمة ألقاها بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة بالجزائر العاصمة. أن الجزائر التي تعد قبلة الثوار ونقطة انطلاق بالنسبة للدول الأفريقية لنيل استقلالها. تعد حاليا دولة رائدة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

و دعا الوزير إلى ضرورة تنسيق الجهود بين البلدين لا سيما في مجال محاربة الجريمة المنظمة بجميع اشكالها. مشيرا إلى أن بلاده تراهن على الخبرة الجزائرية لتكوين وتدريب إطاراتها.

وخلال هذه الزيارة، تم تقديم عرض حول هذا الصرح الأمني الذي له اختصاص وطني وطابع عملياتي بامتياز في مجال مكافحة الجريمة المنظمة في بعديها الوطني والدولي.

كما تم عرض شريط فيديو حول المسار التاريخي لذات المصلحة العملياتية، ونشاطات أفراد جمهرة العمليات الخاصة للشرطة (GOSP). والتي أبرزت مدى الجاهزية والاحترافية في الأداء, باستعمال احدث الوسائل للتصدي لكل أشكال الجريمة.

وزار وزير الداخلية لجمهورية موزمبيق مركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني أين طاف بمختلف أقسام المركز المجهز بأحدث الأنظمة الذكية والدعائم التقنية الأكثر تطورا لضمان أمن الاشخاص ممتلكاتهم.

كما تابع عروضا حول خدمات المركز، التي تصب كلها في مجال حماية المواطن, تسهيل الحركة المرورية, الحفاظ على الأمن العام ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها. قبل أن يوقع على السجل الذهبي للمركز.