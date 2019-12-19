وزير الداخلية بالنيابة كمال بلجود في أسطر

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، كمال بلجود، بمنصب وزير الداخلية بالنيابه، خلفا لصلاح الدين دحمون، والذي أنهيت مهامه.

وكمال بلجود هو من مواليد سنة 1957، ببئر مراد رايس، في الجزائر العاصمة.

وشغل بلجود عدة مناصب في مؤسسات الدولة منذ 1982، من بينها المشاركة في عملية القضاء على البيوت القصديرية في العاصمة لديوان ولاية الجزائر، في إطار خدمته الوطنية من 1983 و1984.

بعدها إشتغل بلجود كمكلف بمهمة ثم مفتش عام بولاية الجزائر، ورئيس دائرة الأبيض سيدي الشيخ وبعدها دائرة البيض بولاية البيض.

وهذا قبل أن يتولى مهام رئيس دائرة عيد أرنات بسطيف ثم دائرة عين وسارة بالجلفة، ورئيس دائرة باتنة وكل هذا بين 1985 و2005.

ومن عام 2005 إلى غاية 2010، إشتغل بلجود كوالي منتدب للشراقة وبعدها والي منتدب للرويبة إلى غاية 2015 ثم والي منتدب في زرالدة إلى غاية 2016.

وهذا قبل أن يتولى مهامه كأمين عام بوزارة السكن والعمران والمدينة، من 2016 إلى 2019.

وتم تعيين كمال بلجود، كوزير للسكن والعمران، منذ أفريل 2019 وإلى غاية اليوم.

ليتم تعيين بلجود اليوم الخميس، الموافق لـ19 ديسمبر 2019، كوزير للداخلية بالنيابة، من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.