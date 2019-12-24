وزير الداخلية بالنيابة يعزي عائلة الفقيد الفريق القايد صالح

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة، كمال بلجود، ، أن الجزائر، فقدت بوفاة أحمد قايد صالح، قامة وطنية شامخة.

وكتب بلجود في رسالة تعزية بعث بها اليوم إلى عائلة الفقيد: ” أننا نفتقد اليوم قامة وطنية شامخة جسدت بمواقفها جملة قيم وفضائل”

وأكد وزير الداخلية، أن هدف الأسمى للفقيد هو الأداء الوطني الجامع للالتزام القومي الساطع، والسلوك الأخلاقي الرفيع”

وأشار ذات المسؤول، أن الفقيد كانت له رؤية سياسية ثاقبة وشجاعة.

واختتم بلجود رسالته بالقول: “اسأل الله عزوجل ان يكلأ الفقيد بالغفران ويكرم وفادته بالجنان ويلهم جميع أفراد الاسرة الكريمة جميل الصبر والسلوان”.