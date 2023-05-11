وزير الداخلية: برنامج تكميلي خاص لولاية الجلفة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، عن إقرار رئيس الجمهورية لبرنامج تكميلي خاص لولاية الجلفة.

كما أشار ابراهيم مراد، إلى أن البرنامج التنموي التكميلي جاء للتكفل بالانشغالات التنموية وتحسين الجاذبية الاقتصادية للولاية. مضيفا أن تحديد الأولويات في البرنامج التكميلي ستتم وفق مبدأ الديمقراطية التشاركية بإشراك كل فعاليات المجتمع المدني.

في حين، قال وزير الداخلية، إلى مواصلة المشاريع التنموية بولاية الجلفة وتدارك النقائص المسجلة والطموح. لجعل المنطقة تعتمد على نفسها في خلق الثروة

وأكد مراد، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التزم بإرساء مبادئ التوازن بين الأقاليم و الإنصاف التنموي. مشيرا إلى أن إقرار البرامج التكميلية لبعض الولايات يهدف لإلحاقها بركب التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.

كما جاءت تصريحات وزير الداخلية خلال زيارته لولاية الجلفة. أين باشر بلقاء تنسيقي على مستوى مقرها، مع السلطات المحلية، المنتخبين. وذلك بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية، يخصص لتقييم الوتيرة التنموية بالولاية.