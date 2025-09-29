وزير الداخلية: برنامج “ADIL” سيدعم مسار التنمية والتكفل بالحاجات الأساسية للمواطنين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن برنامج “ADIL” يصبو إلى تدعيم مسار التنمية للوطن. الذي قطع أشواط نحو التكفل التام بالحاجات الأساسية للمواطنين وتوفير ظروف لتحقيق الرفاهية لهم.

وأشار وزير الداخلية والنقل خلال ندوة نُظمت حول الإطلاق الرسمي لبرنامج التعاون الموسوم “دعم التنمية المحلية المندمجة” ADIL”. الذي يُجسد شراكة ثلاثية بين وزارة الداخلية والإتحاد الأوروبي ودولة هولندا. أن الجزائر تشهد مؤشرات اقتصادية واعدة وتحولات ايجابية يلمسها الجميع بفضل برنامج الرئيس الذي يعكف على تحقيق تنمية إجتماعية واقتصادية مندمجة ومستدامة على المستوى المحلي. كما أن الجزائر تعيش مرحلة جديدة في التنمية وتظهر النتائج الإيجابية في المشاريع الكبرى على غرار السكن والبنية التحتية، الصحة والتعليم لتحسين الاطار المعيشي للمواطن.

كما أشاد وزير الداخلية بالمجهودات المبذولة للدفع بعجلة التنمية خلال السنوات الأخيرة بفضل الموارد المالية الهامة التي تم تسخيرها من ميزانية الدولة. والتي سمحت باستكمال مشاريع تنموية مدمجة شملت البلديات في اطار تنفيذ المخططات التنموية.

وأوضح وزير الداخلية في سياق ذي صلة، أن التطورات والنتائج الإيجابية هي ثمرة الاصلاحات السياسية والمؤسساتية التي أقرّها الرئيس والذي مهّد الطريق لإطلاق إصلاحات شاملة في القطاعات. خاصة وأن الدولة تشجع الديموقراطية التشاركية، لا سيما إشراك المجتمع المدني في مسار التنمية. كما عملت الدولة على تعزيز قدرات الجماعات المحلية لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة من خلال مراجعة نظام تسيير الجماعات المحلية.

وأكد وزير الداخلية، أنه سيتم تكريس أنماط مبتكرة لتسيير الشأن المحلي العمومي وإرساء القواعد والأطر الكفيلة. لتشجيع التعاون المشترك للجماعات المحلية لضمان تعاضد الوسائل المادية ومعالجة الإشكالات المحلية. كما أن البرنامج ينسجم في رؤيته الاستراتيجية مع هدف الإصلاحات التي باشرتها الدولة وتواصل تنفيذها بثبات واستمرار.

