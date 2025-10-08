وزير الداخلية بمعية وزيرة البيئة يُشرفان على لقاء وطني حول ترقية الممارسة البيئية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل، بمعية وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، على أشغال لقاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وجرى ذلك بحضور الوزير والي ولاية الجزائر.

ويتمحور هذا الاجتماع حول تعزيز الديناميكية لترقية الممارسة البيئية “تكوين، مرافقة واستثمار”. بحضور ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين وإطارات الجماعات المحلية و وزارة البيئة و جودة الحياة.

كما تناول اللقاء نظافة المحيط ولتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والذي يشكل أولى أولويات السلطات العمومية تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية لجعل المواطن في صلب اهتمامات النشاط العمومي.