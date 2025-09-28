وزير الداخلية: تبنّي منهجية استشرافية استباقية في التسيير المحلي

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، بخصوص التسيير المحلي، على أهمية تبني منهجية استشرافية استباقية. و ضبط مخطط عمل واضح الأهداف و المحاور للتكفل بشؤون التنمية المحلية. كما شدّد على ضرورة التفاعل السريع مع الانشغالات التي يرفعها المواطن.

وأضاف سعيود خلال اجتماع تأطيري، جمعه بإطارات الوزارة، فيما يتعلق بالمشاريع المهيكلة الإستراتيجية. أنه من الضروري عقد إجتماعات تنسيقية دورية بين مسؤولي الولايات المتاخمة لبعضها. قصد ضمان تكامل الجهود لتسريع وتيرة الانجاز بما يسمح بدخولها حيز الخدمة لفائدة المواطن وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية. لاسيما ما ارتبط بمحطات تحلية مياه البحر، و دورها في التحسين النوعي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وخلال الإجتماع، ذكر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص إستكمال ورشات الرقمنة نهاية السنة الجارية. و أقر بهذا الشأن إعداد حصيلة مرحلية بخصوص ورشات رقمنة القطاع مع ضبط دقيق لآجالها. كما أسدى تعليمات للإطارات المعنية لتقديم حصيلة أسبوعية تسمح بالمتابعة المتواصلة، داعيا إلى التزام أقصى درجات التجنّد لتجسيد هذا الالتزام.

