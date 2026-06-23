وزير الداخلية: تحسين الخدمة العمومية يحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن تحسين الخدمة العمومية يحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي جعل من عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن أحد المحاور الأساسية للإصلاحات الوطنية.

وخلال مشاركته اليوم الثلاثاء في أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف هيئة وسيط الجمهورية بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، تحت شعار: “الإنصاف أساس الخدمة العمومية، وكرامة المواطن أولوية” بالمدرسة الوطنية للإدارة. أكد سعيود أن إحياء هذا اليوم يشكل فرصة لتجديد الإلتزام بخدمة المواطن والارتقاء بالمرفق العمومي وفق مبادئ الإنصاف والشفافية والنجاعة. مشيدا بالدور الذي تضطلع به هيئة وسيط الجمهورية في تعزيز جسور الثقة بين المواطن والإدارة.

كما أبرز، أن تحسين الخدمة العمومية يحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي جعل من عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن أحد المحاور الأساسية للإصلاحات الوطنية. من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعميم الرقمنة، وتحسين ظروف الاستقبال والتوجيه، وتعزيز آليات التكفل بانشغالات المواطنين.

واستعرض الوزير الجهود المبذولة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل لتطوير المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. لاسيما عبر رقمنة الخدمات الإدارية، وعصرنة خدمات الحالة المدنية، وتطوير المنصات الرقمية. وتعزيز الترابط البيني بين الإدارات، بما يضمن سرعة معالجة الملفات ورفع فعالية الأداء العمومي.

كما أكد أن الجماعات المحلية تظل في صلب هذه المقاربة باعتبارها الحلقة الأقرب إلى المواطن. مشيراً إلى مواصلة دعمها بالوسائل والآليات الكفيلة بتحسين الخدمة العمومية وترقية التنمية المحلية.

وأشار الوزير إلى التقدم المسجل في القطاع في مجال الرقمنة وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات وتسهيل استفادة المواطنين منها. مجددا التزام القطاع بمواصلة جهود التحديث والعصرنة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. بما يعزز قيم الإنصاف والشفافية والكرامة، ويكرس خدمة عمومية عصرية وفعالة تستجيب لتطلعات المواطن.

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