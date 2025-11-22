وزير الداخلية: تخصيص 445 مليون دج لفائدة سيدي عيسى بالمسيلة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، عن تكفل وزارته بمنح إعانتين ماليتين على عاتق صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، بمبلغ اجمالي يقدر بـ 445 مليون دج لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة.

وفي كلمة ألقاها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، خلال اللقاء المحلي الذي جمعه اليوم بفعاليات المجتمع المدني. لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، تطرق إلى أبرز القضايا والمواضيع المتعلقة بمتابعة التكفل بآثار التقلبات الجوية. التي شهدتها عدد من بلديات الولاية فضلا عن تناوله مواضيع تتعلق بالتنمية المحلية. كما عرض الوزير لمجمع التدابير التي تم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المحلية لولاية المسيلة.

كما أعلن سعيود، عن تكفل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل منح إعانتين ماليتين. على عاتق صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، بمبلغ اجمالي يقدر بـ 445 مليون دج .

حيث خصص للعملية الأولى مبلغ 423 مليون دج، للتكفل بأشغال التهيئة الحضرية للأحياء والطرق المتضررة من الفيضانات. التي مست بلدية سيدي عيسى، على مستوى عدد من الطرق والأحياء.

فيما خصص للعملية الثانية مبلغ 22 مليون دج مخصص للتكفل بالدراسة المتعلقة بحماية 09 مدن من خطر الفيضانات. ببلديات كل من: المسيلة، بوسعادة، سيدي عيسى، عين الحجل، عين الملح، برهوم، عين الخضراء، أمسيف وأولاد دراج.

هذا وأكد وزير الداخلية أن استعراض هذه الإجراءات يهدف إلى إظهار التزام السلطات العمومية، مركزياً ومحلياً. بالوقوف إلى جانب المواطن في كل الظروف، والتفاعل السريع مع انشغالاته، وهو النهج الذي رسّخه السيد رئيس الجمهورية منذ توليه مسؤولياته.

مشيرا إلى أن اتخاذ هذه التدابير لا يعفي من ضرورة الحرص على تعزيز قدرات مواجهة الكوارث، والاعتماد على العمل الاستباقي. والمقاربة التشاركية لمعالجة النقائص المحلية، وذلك ضمن رؤية تنموية متوازنة تشمل كافة مناطق الولاية. مع التركيز على الأولويات كالتزود بالمياه الصالحة للشرب، وإنجاز شبكات الصرف الصحي، وتأهيل المرافق العمومية والترفيهية والشبابية.

كما نوه الوزير بأن تسجيل المشاريع التنموية ينبغي ألا يكون مجرد إنفاق للأموال العمومية. بل وسيلة لدعم التخطيط المحلي ورفع الجاذبية الاقتصادية للإقليم.

وفي ذات الساق أكد سعيود على ضرورة أن تحظى هذه المدينة وغيرها من حواضر الولاية بمخطط استعجالي للتهيئة والتأهيل الحضري. يعتمد دراسات محكمة ويُنجز وفق وتيرة متابَعة صارمة تراعي معايير الإنجاز واحترام الآجال.

كما جدد التذكير بأن التنمية المحلية وتحسين معيشة المواطن يجب أن يشكّلا أولوية قصوى للسلطات المحلية. بما يستوجب حضورًا ميدانيًا فعّالًا، وتفعيل آليات التفتيش، وتعزيز التشاور والتنسيق مع المنتخبين والمجتمع المدني.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة هي الثانية لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، عقب الزيارة التي أجراها وزير الداخلية. في أواخر شهر سبتمبر الماضي بتكليف من رئيس الجمهورية، إثر الأضرار التي اجتاحت عدداً من ولايات الوطن.

حيث أتاحت الزيارة الأولى تقديم واجب العزاء للعائلات المفجوعة و مواساة المصابين، فضلا على المعاينة المباشرة لمخلفات التقلبات الجوية. عبر الولاية، لا سيما في منطقتي سيدي عيسى وعين الحجل، والاستماع لانشغالات السكان، واتخاذ التدابير العاجلة لدعمهم.

يذكر أنه تم مباشرةً بعد زيارة الوزير، ووفق تعليمات رئيس الجمهورية، إعادة إسكان تسع عائلات بولاية المسيلة. بعد إجلائها الفوري من منازلها المصنفة ضمن الخانة الحمراء جرّاء تضررها بفعل التقلبات الجوية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور