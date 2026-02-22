وزير الداخلية:تدشين الملحقة الجهوية لوزارة الخارجية بوهران يُعدّ مكسبًا هامًا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن تدشين الملحقة الجهوية لوزارة الشؤون الخارجية بولاية وهران يُعدّ مكسبًا هامًا من شأنه تعزيز جودة الخدمات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطن، والتخفيف من الضغط المسجّل على مصالح العاصمة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام الوطنية عقب ختام زيارته إلى ولاية وهران، أشار الوزير سعيود. أن هذه الملحقة تُعدّ الثالثة التي تدخل حيّز الخدمة على المستوى الوطني، تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية. الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنة المرفق العمومي.

وفي سياق آخر، أبرز الوزير أهمية تدشين مقر بلدية وهران بعد إعادة تهيئته، مشيرًا إلى أن أشغال التأهيل. انطلقت منذ سنتين، حيث تمّت المحافظة على الطابع التاريخي للمعلم الإداري. مع تكييفه ليتناسب مع متطلبات الخدمة العمومية العصرية. بما يوفر ظروف استقبال لائقة للمواطنين وفضاءات عمل ملائمة للموظفين.

كما نوه سعيود بوضع حيّز الخدمة للمحوّل النفقي على مستوى بلدية بئر الجير. مبرزًا دوره في تحسين انسيابية حركة المرور والتقليل من الضغط المروري. خاصة خلال فترات الذروة، بما يساهم في تحسين ظروف التنقل وتعزيز سلامة وراحة مستعملي الطريق.

