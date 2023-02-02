وزير الداخلية: ترحيل المهاجرين الأفارقة يتم في أحسن الظروف الإنسانية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة تتم بتوفير أحسن الظروف الإنسانية.

وجاء ذلك، لدى استقبال الوزير، مساء أمس الأربعاء، لوفد برلمان عموم إفريقيا الذي يقوم بزيارة للجزائر برئاسة شيف فورتين تشارمبيرا، رئيس البرلمان.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، استعرض الطرفان، فرص تعزيز التعاون المشترك في جميع القضايا ذات الإهتمام المشترك. وتطوير التبادل والحوار في سبيل خدمة شعوب إفريقيا.

وأكد مراد على أن برنامج رئيس الجمهورية، يتضمن اهتماما خاصا بتوجيه التنمية نحو الجنوب. ما يسمح بتعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية مستعرضا أهم الإنجازات في هذا الإطار.

ولدى تطرقه لقضية المهاجرين الأفارقة في الجزائر أشار وزير الداخلية إلى أن العديد من الأشقاء الأفارقة المتواجدين في الجزائر اندمجوا في المجتمع ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي.

وأضاف بأن عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات في بعض الأحيان تتم بالتنسيق مع سفارات البلدان التي ينتمي إليها المرحلون. وبتوفير أحسن الظروف الإنسانية.

ومن جهته، شكر رئيس برلمان عموم إفريقيا الجزائر من خلال وزير الداخلية على حسن الإستقبال وكرم الضيافة.

موضحا بأن هيئته تسعى إلى تعزيز سبل الحوار وتنسيق الجهود بين جميع الدول الإفريقية وبناء جسور لتقريب الشعوب.