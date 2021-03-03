وزير الداخلية: ترقية المقاطعات الإدارية إلى ولايات يهدف لإنعاش الاقتصاد وتقريب الادارة من المواطن

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية أن ترقية المقاطعة الإدارية للمغير يأتي في إطار استراتيجية الدولة التي من شانها إنعاش الاقتصاد الوطني وتقريب الإدارة من المواطن.

وأضاف كمال بلجود خلال اشرافه على تنصيب عيسى عيساني بصفته واليا لولاية المغير أن ترقية الولايات العشر الجديدة يأتي في إطار لتوفير مناخ ملاءم للأعمال وكذا فرض وجود الدولة عبر كامل اقليمها.

كما يهدف ايضا إلى تشجيع آليات الاستثمار للعمل والانتاج وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

واكد بلجود أن الحكومة وباشراف الوزير الأول تعمل على أن يكون التقسيم الإدارية الجديد ترجمة لتقريب الادارة من المواطن ووجود الدولة وتمثيلها عبر كامل اقليمها.

فالمقاربة تقوم على اساس علمي ومنهجي حسب بلجود، وتهدف أيضا إلى وتحسين حوكمة الاقتصاد واشباع حاجيات المواطنين

وأضاغف ذات المتحثدث أن ولاية المغير تتبوؤ مؤقع استراتيجي من خلال تنوع النشاط الاقتصادي

وبلغ وزير الداخلية تحيات تحيات رئيس الجمهورية والوزير الأول لسكان ولاية المغير ، كما عبر عن اعتزازه بزيارة الولاية حاضنة المقاومين والمجاهدين خلال الثورة والمقاومات