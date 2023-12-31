وزير الداخلية: ترقية ولايات منتدبة بالشمال خدمة للمواطنين

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن مستقبل الجزائر في صحرائها لما تزخر به من إمكانيات. و مساحات شاسعة و قد تم ترقية العديد منها لولايات منتدبة.

وكشف وزير الداخلية على هامش تنصيب علواش بوعلام واليا منتدبا لعين وسارة، اليوم الأحد، أن السداسي الأول من سنة 2026 سيكون تكملة لمسارات السكك الحديدية بجنوب الجزائر. لما توفره من تنمية حقيقية لها. مشيرا إلى أن ولاية الجلفة لها النصيب الأكبر و أخذت حصة الأسد بين الولايات لاستغلال الفضاءات و المشاريع من أجل تحقيق تطلعات المواطن الجلفة.

وأعلن وزير الداخلية، أن عملية ترقية الولايات المنتدبة متواصلة. والرئيس سيسعى لبرمجة ترقية ولايات منتدبة بشمال الجزائر خدمة لمواطنينا.