وزير الداخلية: تعليمات رئيس الجمهورية للولاة ستُطبق

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للولاة ستتجسد في أحسن الآجال. و ذلك بالتنسيق مع كافة الفاعلين و المتدخلين وفق رزنامة مضبوطة.

وأشار وزير الداخلية مراد في كلمة ألقاها خلال ختام أشغال لقاء الحكومة بالولاة، أن الخطاب التوجيهي الذي ألقاه رئيس الجمهورية يوم السبت خلال إشرافه على افتتاح هذا اللقاء”تضمن تعليمات سديدة تندرج في إطار استراتيجية دعم التنمية المحلية وتعزيز الديناميكية الاقتصادية. بشكل يسمح بأن تكون رافدا حقيقيا للتنمية الاقتصادية. كما أكد إلتزامه بالمضي في تجسيد مضمونها في أحسن الآجال “بالتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين وفق رزنامة مضبوطة”.

كما أشار وزير الداخلية إلى النقاش الثري والعمل المكثف الذي ساد هذا اللقاء. مبرزا في نفس الإطار أن الورشات التي تم تنظيمها شكلت فضاء لتبادل الرؤى. حول الأليات التي من شانها التكفل الناجع بإشكاليات متصلة بترقية الإقتصاد الوطني والتنمية المحلية.

يذكر أنه تم خلال هذا اللقاء الذي نظم على مدار يومين، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحضره الوزير الأول ووزير الداخلية وولاة الجمهورية تحت شعار “ترقية الإقتصاد الوطني والتنمية المحلية”. مناقشة جملة من المحاور في ثلاث ورشات وتتعلق بدور الوالي في التنمية الإقتصادية المحلية. بالإضافة كذلك إلى الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار”. وكذا إصلاح المالية و الجباية المحلية”.

كما تم تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة. والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية. مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.

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