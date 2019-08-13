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وزير الداخلية: تكوين أعوان الشرطة في مجال الإسعافات الأولية المستعجلة

الوطني
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وزير الداخلية: تكوين أعوان الشرطة في مجال الإسعافات الأولية المستعجلة
بقلم م .فيصل

أعلن وزير الداخلية صلاح الدين دحمون أنه سيتم الإنطلاق في دورات تكوينية لفائدة اعوان الشرطة العاملين في الاماكن العمومية في الإسعافات الأولية.

والتي تخص مجال تقديم الإسعافات الأولية المستعجلة للمواطننين والمتعرضين لأزمات صحية اولحوادث المرور بمكان تواجدهم

حيث ستساهم الدورة في إسعاف وإنقاذ المواطنين في حالة خطر فضلا عن إستكمال انسنة العلاقة بين أعوان الشرطة والمواطن.

وبهذا الصدد وقع وزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يكوين اعوان الشرطة في مجال الإسعافات الاولية.

وتدخل هذه العملية في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وكذا السكينة وتعزيز البعد الجواري للمؤسسة.


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