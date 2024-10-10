وزير الداخلية: تمويل إنجاز مناطق نشاط مصغرة عبر ولايات الوطن

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، عن تخصيص برنامج خاص للبلديات التي تشهد إنعداما أو نقصا في التهيئة والمرافق.

وقال مراد خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لمسألة التنمية المحلية. وهو الأمر الذي يتجلى من خلال النظرة الشاملة المنتهجة في هذا المجال. والتي تهدف إلى جعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للإستثمار مما يسمح بخلق الثروة وتحقيق توازن في التنمية على مستواها. وهو التوجّه الذي أكّد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأوضح الوزير، أن الدولة تعمل على تنفيذ مخططات إستراتيجية لإعادة بعث ودعم التنمية الاقتصادية، و ذلك في إطار الاصلاحات الوطنية الرامية لتحسين مناخ الاعمال و الاستثمار، و بموجب ذلك أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية برنامجا نموذجيا لتمويل انجاز مناطق نشاط مصغرة عبر كامل ولايات الوطن،

كما أكد وزير الداخلية، أن المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين المركزيين والمحليين ضمن إطار تشاركي وتشاوري. مكّنت من تحقيق نتائج معتبرة وملموسة، حيث تم تخصيص برنامج “تنمية مناطق الظل”، بغلاف مالي فاق 355 مليار دينار. وبرامج تكميلية لفائدة الولايات التي تعرف تأخرا في التنمية تمس جميع القطاعات، بمبلغ فاق 400 مليار دينار. بالإضافة كذلك إلى مساهمة سنوية من ميزانية الدولة لتمويل عمليات ذات طابع جواري. بعنوان تخصيصات برنامج دعم التنمية الإقتصادية و الإجتماعية. حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 114 مليار دينار بعنوان سنة 2024.

وأضاف وزير الداخلية، أنه تم تخصيص بعنوان السنة الحالية 2024، غلاف مالي من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية يقدر بـ 100 مليار دينار. سمح بتسجيل 5.557 عملية، منها 5.104 عملية لفائدة ميزانية البلديات و 453 عملية لفائدة ميزانية الولايات. بالإضافة كذلك إلى منح إعانات تكميلية للولايات خارج المخصص السنوي.