وزير الداخلية: تم اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتأمين امتحاني “البيام” و”الباك”

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بأنه تم اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتأمين امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وعلى هامش إشرافه على وضع الجهاز الجوي لمكافحة حرائق الغابات حيز الخدمة، أوضح مراد في تصريح لـ”وأج”، أنه “تم تجنيد قرابة 22 ألف منتسب للحماية المدنية وما يفوق 2600 مركبة. تدخل بين سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء”. من أجل تأمين امتحانات شهادة التعليم المتوسط. التي انطلقت اليوم وامتحانات شهادة البكالوريا التي ستنطلق في 15 جوان الجاري.

وأضاف في ذات السياق أن المديرية العامة للأمن الوطني جنّدت من جهتها كافة الإمكانيات لتأمين هذه الامتحانات. حيث “تم تسخير 24 ألف عون لتأمين امتحانات شهادة التعليم المتوسط. تم توزيعهم على مستوى مراكز الامتحان والمحيطات المجاورة لها”، فيما بلغ العدد الإجمالي الموجّه لتأمين كلا الامتحانين, 56 ألف عون.