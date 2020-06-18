وزير الداخلية: “توقيف 444 شخص هذا الموسم بسبب العنف في الملاعب”

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني فيما يخص مكافحة العنف في الملاعب هذا الموسم.

وقدم وزير الداخلية اليوم الخميس أرقاما متعلقة بمحاربة العنف في الملاعب خلال جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة.

وقال: “بالنسبة للموسم الرياضي 2018-2019 سجلنا 173 حالة عنف، مع توقيف 1327 شخص من بينهم 209 قاصر، وتقديم 228 شخصا أمام العدالة، أين وضع 139 منهم رهم الحبس الإحتياطي”.

وأضاف: “مرحلة الذهاب لموسم 2019 -2020 سجلنا 39 حالة شغب، توقيف 444 شخص من بينهم 56 قاصرا وتقديم 94 شخصا أمام العدالة، أين تم إيداع 17 منهم الحبس الإحتياطي”.