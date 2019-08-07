وزير الداخلية: “توقيف 6 متورّطين في حرائق الغابات وإيداع اثنين منهم الحبس”

شدّد على ضرورة تطبيق القانون مع عصابة حرق الغابات..

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أنه تم توقيف 6 أشخاص بتهمة الحرق العمدي للغابات عبر مختلف مناطق الوطن، خلال الأيام القليلة الفارطة.

ليضيف وزير الداخلية أنه تم تحويل العناصر المقبوض عليها على العدالة، وقد تم إيداع اثنين الحبس والباقي

تم وضعهم تحت الرقابة القضائية، والتحقيقات الأمنية متواصلة، وبلغة الوعيد، قال الوزير إنه سوف يطبق

القانون على كل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين أو ممتلكاتهم، جاء ذلك على هامش زيارته، نهار

أمس، برفقة المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للغابات، وكذا المدير العام للحماية المدنية إلى منطقة

تكجدة شرق البويرة، حيث كان له لقاء مع عناصر الحماية المدنية والغابات وشكرهم ووعدهم بترقيات، خلال

الأيام القادمة، هذا وكشف وزير الداخلية أن اشتداد النيران وامتدادها إلى العديد من مناطق الوطن مرده 80 من المئة بفعل فاعل حسب التحقيقات الأمنية الأولية .

من جهة أخرى، وفي رده عن سؤال حول التحضيرات لعيد الاضحى المبارك، قال الوزير إن التعليمات أعطيت

للولّاة، قصد توفير الماء والحرص على النظافة، وكذا توجيه الوزير الأول تعليمة لوزيرة الصناعة، قصد جمع

الجلود وتحديد نقاط جمعها في كل بلدية بمختلف مناطق الوطن. وتحدّث الوزير عن التحضير للدخول

المدرسي والاجتماعي القادم، المتمثل في إيفاد لجان مراقبة المؤسسات التربوية على مستوى كل ولاية،

وكذا توفير الكتاب المدرسي والنقل والإطعام وغيرها من الانشغالات المدرجة ضمن برنامج الحكومة.