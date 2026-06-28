وزير الداخلية: جهاز الحماية المدنية أصبح نموذجًا للاحترافية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن جهاز الحماية المدنية أصبح نموذجًا للاحترافية بفضل مسار التحديث والعصرنة الذي شهده خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف سعيود على هامش تدشينه ووضعه حيز الخدمة للوحدة الرئيسية الجديدة للحماية المدنية بولاية المدية، أن الرئيس تبون كلفه لنقل عبارات الشكر والامتنان إلى جميع أفراد الحماية المدنية، تقديرًا لما يبذلونه من جهود وتضحيات في خدمة الوطن. وحضورهم الدائم كلما استدعت الضرورة التدخل لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، خاصة خلال الأزمات.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن ما حققته الحماية المدنية من نتائج مكنها من احتلال المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، والعاشرة عالميا. بفضل كفاءة مستخدميها والتجهيزات التي تتوفر عليها. كما أن النتائج الإيجابية المسجلة في مكافحة حرائق الغابات، والتراجع المعتبر في عدد الحرائق ومساحاتها. هي ثمرة تجند محكم وتنسيق فعال بين مختلف المتدخلين. بالإضافة كذلك إلى أن الإنتشار الميداني للجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مصالح الحماية المدنية، والأمن الوطني، والدرك الوطني، ومحافظة الغابات. أسهم في تجنيب الجزائر العديد من الكوارث والحد من الخسائر في الثروة الغابية.

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