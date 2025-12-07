وزير الداخلية: حادث بني عباس فاجعة.. نعزي أهالي الضحايا ونتمنى الشفاء للجرحى

تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بأخلص عبارات المواساة والتعازي لعائلات ضحايا حادث المرور المأساوي الذي شهدته ولاية بني عباس وخلف وفاة 14 شخصا و34 جريحا.

وأكد وزير الداخلية خلال تنقله رفقة وزير الصحة محمد الصديق أيت مسعودان، للإطمئنان على حالة الجرحى. وكذا تفقد عملية التكفل بهم، أن هذه الزيارة جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال الوزير في تصريح له حول الحادث المأساوي “هذه فاجعة حلت ببني عباس والحصيلة جد ثقيلة”، وأضاف الوزير “الطرقات مازالت تأتي على الأخضر واليابس. وتحصد الأرواح ندعو للمتوفين بالرحمة والمغفرة ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والعودة إلى أهلهم سالمين”.

كما تقدم وزير الداخلية بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل الطاقم الطبي على الجهود المبذولة لإسعاف الجرحى والتكفل بالضحايا المتوفين.

